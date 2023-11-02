Большинство украинцев считают необходимой критику власти, несмотря на боевые действия

По данным Киевского международного института социологии, лишь 25% респондентов настаивают на том, что любые споры нужно избегать

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Украинцы кардинально изменили мнение о возможности критиковать действия власти в условиях вооруженного конфликта. Почти за 1,5 года число тех, кто считает критику необходимой, возросло с 26% до 70%, свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

По его сведениям, в мае 2022 года 68% респондентов выступили за то, чтобы отложить любые споры, критику власти считали допустимой 26%. Однако в октябре 2023 года мнение населения стало диаметрально противоположным. Данные последнего опроса показали, что теперь 70% украинцев считают важным критиковать ошибочные решения власти. Лишь 25% респондентов настаивают на том, что любых споров нужно избегать.

Комментируя результаты исследования, в КМИС указали, что на Украине возрастает критика действий центральной власти. В институте считают, что основным фактором изменения настроений в обществе по вопросу критики власти является высокий уровень коррупции в стране.

Опрос проводился с 30 сентября по 13 октября методом телефонного интервью. В исследовании приняли участие 2 007 респондентов, проживающих на подконтрольной Киеву территории Украины. Статистическая погрешность не превышает 2,4%.

Накануне КМИС также опубликовал результаты опроса, согласно которым 63% жителей Украины считают коррупцию одной из основных проблем в стране (за исключением вооруженного конфликта). Исследование показало, что коррупция беспокоит украинцев даже больше, чем вопросы собственного благосостояния.

Несмотря на то, что украинские власти создают видимость борьбы с коррупцией, скандальные факты растраты и хищений на всех уровнях продолжают всплывать. По мнению экспертов, это грозит Киеву сокращением поддержки со стороны Запада. Как сообщали украинские СМИ, президент страны Владимир Зеленский не под запись потребовал от журналистов не поднимать тему коррупции, пока продолжаются боевые действия.