На Алтае созданную во времена СССР конеферму закрыли из-за многомиллионных убытков

Лошадей разных пород передадут в аренду "Барнаульскому ипподрому", их жизни ничего не угрожает

БАРНАУЛ, 2 ноября. /ТАСС/. Алтайский государственный аграрный университет (АГАУ) в Барнауле закрыл на своей территории конеферму, которая была основана 37 лет назад, сообщается на официальной странице фермы во "ВКонтакте". Причиной закрытия являются многомиллионные убытки.

"С 1 ноября ректор Алтайского государственного аграрного университета принял решение о прекращении функционирования конефермы АГАУ, основанной еще в СССР, с 37-летней историей. <...> Это решение приведет к прекращению тренировок, детям в центральном районе не останется места для занятий конным спортом, а люди потеряют свои рабочие места. Кроме того, прекращение разведения латвийской породы в СФО (Сибирском федеральном округе - прим. ТАСС) приведет к утрате ценного генофонда", - сообщается на официальной странице конефермы.

В АГАУ ТАСС прокомментировали, что из реестра Федерации конного спорта России латвийская порода лошадей была исключена еще 10 лет назад, а имеющиеся на конеферме 34 лошади разных пород будут переданы в аренду "Барнаульскому ипподрому", их жизни ничего не угрожает. Как пояснили в вузе, учебно-опытная конеферма - структурное подразделение АГАУ без образования юрлица, конеферма содержалась исключительно на внебюджетные средства вуза и была убыточной на протяжении нескольких лет.

"При университете есть конная ферма, ее передали вузу в 2000-х годах на условиях хозрасчетного содержания. То есть государство не выделяет деньги на ее финансирование. В последнее время на конеферме проводилась спортивная, не профильная для нас, деятельность. После проверки санэпидемстанции, было принято решение закрыть ферму. В том числе и по причине того, что ферма была убыточная, убыток в данный момент составляет 3 млн рублей. В последующий год мы должны были бы выделить 4,5 млн на содержание", - сообщили ТАСС в вузе.