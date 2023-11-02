2 ноября, 11:26

Пожарные извещатели в домах многодетных семей спасли более 4 тыс. человек за пять лет

Замдиректора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Дмитриев отметил, что детская смертность на пожарах снизилась почти на треть

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Пожарные извещатели, установленные в домах многодетных россиян, спасли более 4 тыс. человек. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил замдиректора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Дмитриев.

"С 2018 по 2023 год в рамках целевых региональных и муниципальных программ в местах проживания многодетных семей установлено 900 тыс. автономных дымовых пожарных извещателей. Срабатывание данных устройств, по сведениям, предоставленным органами власти, спасены 4 229 человек, в том числе 1 969 детей", - сказал он.

С начала года при пожарах в жилых домах погибли 234 ребенка, столько же жизней огонь унес в 2022 году.

Благодаря этим устройствам, отметил Дмитриев, детская смертность на пожарах снизилась почти на треть. "И у нас был достигнут минимум статистический", - добавил он.

Дмитриев пояснил, что с 1 марта 2023 года в России установка пожарных извещателей в домах многодетных и неблагополучных семей является обязательной. Заботиться об этом должны местные власти. 

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