Школьники из новых регионов обучаются по математической программе в "Сириусе"

Эта программа объединила 200 школьников

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Ноябрьская математическая образовательная программа, открывшаяся в четверг в образовательном центре "Сириус", объединила 200 школьников, в том числе впервые в ней поучаствуют одаренные подростки из новых регионов страны - Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской области, а также Республики Абхазия, сообщил ТАСС руководитель программы, ректор Адыгейского государственного университета (АГУ) Дауд Мамий.

"Открывшийся в "Сириусе" ноябрьский математический интенсив собрал 200 школьников 7-11-х классов из 17 регионов юга России, Курганской области и впервые - талантливых школьников из Донбасса, Запорожской области и Республики Абхазия. Необходимо эффективно интегрировать Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области в российское образовательное пространство. Изучение математики играет системообразующую роль в образовании, и наша задача - помочь ребятам из новых регионов быстрее нивелировать разницу в образовательном уровне и в полной мере реализовать свой потенциал, предоставив каждому школьнику возможность достижения уровня математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе", - сказал он.

Преподавателями и наставниками в программе, которая завершится 24 ноября, стали ведущие российские специалисты по работе с математически одаренными школьниками, известные ученые, популяризаторы математики, в частности - Андрей Райгородский, Алексей Савватеев, Николай Андреев, Сергей Дориченко, Назар Агаханов и Максим Пратусевич. Интенсив ориентирован на развитие математических и творческих способностей школьников, его основная часть посвящена олимпиадной математике. Научно-методическое и кадровое сопровождение осуществляют Кавказский математический центр АГУ и Республиканская естественно-математическая школа.

Помимо занятий по математике, участники смены прослушают научно-популярный курс по физике, который прочитает директор Инженерно-физического института Российско-Армянского университета, профессор Айк Саркисян. Изучат курс по машинному обучению и прослушают лекции по одной из ключевых областей искусственного интеллекта и компьютерной лингвистики - применению NLP (обработки естественного языка) в аналитике данных, добавил Мамий.

Ноябрьская математическая образовательная программа проходит в "Сириусе" с 2015 года, включает в себя изучение олимпиадной математики, проектную и учебно-исследовательскую работу учащихся, популярные лекции по математике и естественным наукам, лекции ведущих ученых страны.