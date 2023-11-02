Более 603 тыс. человек в мире заболели холерой с начала года

ВОЗ расценила риск дальнейшего распространения болезни в мире как "очень высокий"

ЖЕНЕВА, 2 ноября. /ТАСС/. Число случаев заражения холерой в мире с 1 января по 15 октября превысило 603 тысячи. Это больше, чем в прошлом году, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), расценившая риск дальнейшего распространения этой болезни в мире как "очень высокий".

"В 2023 году число случаев холеры, согласно предварительным сообщениям из стран - членов ВОЗ, <...> превысило показатели прошлых лет по состоянию на 15 октября, зарегистрирован 603 731 случай заболевания и 3 804 смерти", - отметила ВОЗ в своем информационном бюллетене. По данным организации, в 2022 году в мире было выявлено 472 697 случаев холеры, а в 2021 году - 223 370.

Всего с начала года 29 государств сообщили о вспышках холеры. "Учитывая большое число вспышек болезни и их географическое распространение, а также нехватку вакцин и других ресурсов, ВОЗ продолжает оценивать риск на глобальном уровне как очень высокий", - говорится в бюллетене.

Особенно сильно болезнь затронула Африку. С начала года о заболевших холерой сообщили 16 африканских стран. Вспышки болезни были зарегистрированы, в частности, в Бурунди, Демократической Республике Конго (ДРК), Зимбабве, Камеруне, Малави, Мозамбике и Эфиопии. Больше всего случаев с подозрениями на холеру - в Афганистане (более 185 тыс.). Болезнь также получила распространение в Сирии (более 147 тыс. случаев), Гаити (более 64 тыс.), Малави (более 59 тыс.), ДРК (более 40 тыс.) и Эфиопии (более 25 тыс.).

Холера - особо опасная инфекционная болезнь, вызываемая холерными вибрионами. Она возникает при попадании в организм возбудителя с зараженными пищей или водой.