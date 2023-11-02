В районе Алтайского края из-за обнаружения опасного сорняка ввели карантин

В Россельхознадзоре по региону отметили, что карантинный режим наложили на восемь участков площадью 721 га

БАРНАУЛ, 2 ноября. /ТАСС/. Карантинный режим ввели на восьми участках в Рубцовском районе Алтайского края общей площадью 721 га из-за обнаружения опасного для животных горчака ползучего. Урожай, собранный на этих территориях, подлежит прохождению обязательной экспертизы для транспортировки даже внутри региона, сообщили ТАСС в пресс-службе Россельхознадзора по региону.

"Теперь из этой зоны, на которую наложили карантинный режим, нельзя вывозить продукцию по России, не получив сертификат, разрешение. <…> Любая аккредитованная лаборатория должна будет провести анализ продукции, затем Россельхознадзор выдаст карантинный сертификат", - сообщили в пресс-службе. Согласно приказу ведомства, размещенному на официальном сайте, карантинный режим наложен на восемь участков в Рубцовском районе Алтайского края общей площадью 721 га.

Сообщается, что растения горчака ползучего ядовиты и в случае его поедания вызывают отравления многих видов животных, а примесь его в зерне, зеленой массе, сене или соломе значительно снижает качество продукции.

"Обычно, если не установлена карантинная зона, для перевозки сельхозпродукции внутри страны не нужно особое разрешение, как, например, для экспорта. А если фитосанитарная зона установлена, исследование продукции необходимо пройти даже при транспортировке внутри региона, чтобы не распространять сорняк", - пояснили в ведомстве.

Алтайский край - один из ведущих аграрных регионов страны. Урожай сельхозпродукции отсюда поставляют как внутри России, так и за ее пределы. В данный момент традиционными направлениями для экспорта зерновой продукции являются Китай, Киргизия, Узбекистан, Латвия, Монголия, Белоруссия, Азербайджан, Таджикистан, Афганистан, КНДР, Туркменистан, Грузия и другие страны.