На Ставрополье утроилось число участников программы "Земский учитель"

В регионе работают 48 участников программы, в предыдущие годы их было 14

СТАВРОПОЛЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Число участников программы "Земский учитель" в Ставропольском крае утроилось в 2023 году, сообщил начальник отдела кадрового обеспечения Минобразования края Евгений Живолупов.

"Из 48 "земских учителей" 20 "земский педагогов" переехали внутри края, а 28 прибыли из-за пределов края. В предыдущие годы мы заместили 14 вакансий, в текущем году мы заместили 34 вакансии", - сказал он в интервью региональному телеканалу "Свое ТВ".

По данным министерства, из 26 сельских муниципалитетов учителей удалось привлечь в 18. В 2024 году планируется участие в программе 29 педагогов. "Разброс регионов, из которых учителя приезжают в Ставропольский край, довольно большой - Санкт-Петербург, Москва и Московская область, Калининградская область, из Красноярска четыре человека переехали, Курганская, Воронежская, Белгородская области, Краснодарский край, Хабаровский край, республики, которые находятся рядом со Ставропольским краем", - пояснил представитель министерства.

Условием участия в программе для учителя является переезд из одного района в другой либо из одного региона в другой. Педагог получает выплату в 1 млн рублей и обязуется пять лет отработать в принявшей его образовательной организации.

В феврале 2019 года в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил запустить программу "Земский учитель" для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Речь идет о сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тыс. человек. Проект начал действовать в 2020 году.