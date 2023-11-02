Путин создал Национальный центр исторической памяти при президенте РФ

Его возглавила историк Елена Малышева

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Национальный центр исторической памяти создан при президенте России, его возглавила историк Елена Малышева. Соответствующий указ главы государства Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

"В целях сохранения и защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти, а также реализации общественно значимых проектов и инициатив постановляю: считать целесообразным создание автономной некоммерческой организации "Национальный центр исторической памяти при президенте РФ", - говорится в указе.

"Назначить Малышеву Е.П. руководителем некоммерческой организации", - указано в документе.

Согласно указу, учредителем организации будет управделами президента, а правительству РФ поручено до 1 февраля 2024 года выделить центру помещение и предусмотреть ежегодное финансирование.

Проект создания такого национального центра обсуждался на заседании оргкомитета "Победа" под руководством президента РФ в начале сентября. Глава государства поддержал инициативу и поручил оперативно решить все вопросы.

Как отмечал директор Музея Победы Александр Школьник, такая площадка позволила бы консолидировать усилия по сохранению исторической памяти и борьбе с фальсификацией истории. Путин, в свою очередь, подчеркнул, что России "нужен такой центр".