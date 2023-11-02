Кнайсль рассказала, что работает в Санкт-Петербурге "с утра до ночи"

Экс-глава МИД Австрии сообщила, что посетила музей-квартиру Дмитрия Менделеева

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала ТАСС о своих рабочих днях в Санкт-Петербурге, которые начинаются с утра и завершаются ближе к ночи.

"Сейчас моя жизнь проходит между домом и офисом, вчера я попала домой после полуночи. Хорошо, что годами ранее мне удалось побывать тут в качестве туриста, мне удалось кое-что посмотреть, - сказала она, отвечая на вопрос о впечатлениях от Санкт-Петербурга на полях Петербургского международного газового форума. - Я начинаю работать в 7 утра, обыкновенно я ухожу из офиса в 11 вечера, таков мой график. На погоду здесь я не жалуюсь, возможно, этим занимаются люди, которым нечем заняться. У меня другие приоритеты".

Кнайсль рассказала, что посетила музей-квартиру Дмитрия Менделеева. "Я видела квартиру Менделеева, так как ректор университета добродушно пригласил меня, это было в первые дни", - поделилась она.

"Но у меня нет времени на туризм, поскольку стоит задача построения целой структуры с нуля (центр G.O.R.K.I. - The Geopolitical Observatory for Russia’s Key Issues - прим. ТАСС). Я в работе, и я здесь не для отдыха, выстраиваю центр, мы провели семинар", - добавила экс-глава МИД Австрии.

Ранее Кнайсль в беседе с ТАСС рассказала, что в сентябре переехала жить в Санкт-Петербург, где работает в центре G.O.R.K.I.