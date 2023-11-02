2 ноября, 13:17

В Казахстане сообщили, что школы страны не закупали глобусы с Крымом в составе РФ

Как заявил глава минпросвещения Казахстана Гани Бейсембаев, любые учебные материалы, которые приобретают государственные учебные заведения, проходят экспертизу

АСТАНА, 2 ноября. /ТАСС/. Организации образования Казахстана не приобретали глобусы, на которых Крым показан территорией РФ, а министерство просвещения республики не имеет отношения к их продаже. Об этом заявил глава ведомства Гани Бейсембаев, комментируя вопрос журналиста о появлении таких глобусов среди товаров для школ в торговой сети страны.

"Такая информация была. Это все-таки частные магазины или торговые организации. К этому отношения наше министерство не имеет. Хочу сказать, что данный товар нашими организациями образования не приобретался", - сказал Бейсембаев на пресс-конференции в Астане. Он сообщил, что ведомство обратилось "в соответствующие органы после данной информации, чтобы были приняты соответствующие меры".

Глава Минпросвещения подчеркнул, что в Казахстане любые учебные материалы, которые приобретают организации образования, проходят определенную экспертизу и "имеют соответствующие сертификаты". 

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