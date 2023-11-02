В РПЦ упрекнули кино и телевидение за то, что те не ставят во главу угла семейные ценности

Замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе считает, что статистика по количеству абортов, разводов и числу неполноценных семей должна закрепить у граждан мысль о том, что нужно укреплять семью

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Кинематограф и телевидение на сегодняшний день не ставят во главу угла семейные ценности, поэтому у россиян не вполне сложилось представление о семье как о ценности, которую нужно защищать. Такое мнение высказал заместитель главы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

"У нас за последние годы, не вполне сложилось представление о семье, как о некой неприкосновенной ценности, требующей защиты и поддержки. Ну, посмотрите, к сожалению, на наш кинематограф, на многие телевизионные программы, на многие публикации, на глянцевые журналы. Все они, ну или, по крайней мере, очень многие из них "ставили в голову в глаз" совершенно другие ценности", - сказал он в ходе круглого стола "День народного единства - день сплочения многонациональной России".

Кипшидзе считает, что статистика по количеству абортов, разводов и числу неполноценных семей должна закрепить у граждан мысль о том, что нужно укреплять семью, тем самым защищая единство России.

"Мы должны быть откровенны с собой, мы видим эти явления и в нашем обществе. Поэтому в День народного единства я еще раз хочу заявить о том, что наше народное национальное единство лежит через укрепление и последовательную защиту традиционной семьи", - подчеркнул Кипшидзе, отметив, что "если мы этого сделать не можем, то просто нет другого основания для существования какого-либо общественного единства".