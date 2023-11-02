В ЛНР прошел первый слет для 100 демобилизованных студентов

Один из участников мероприятия Александр Касауров предложил учредить в республике новую награду для демобилизованных студентов

ЛУГАНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Первый слет для 100 мобилизованных студентов - участников проекта "Спасибо, братцы!", проживающих в Луганской Народной Республике, прошел в Доме молодежи в Луганске, сообщает корреспондент ТАСС.

На протяжении дня участники слета и их наставники принимали участие в образовательной программе, организованной президентской платформой "Россия - страна возможностей".

"Вы были в первых рядах тех наших героев, которые уходили защищать Родину. Это было очень сложно. Все разъезжались по разным направлениям, по разным участкам. Но вместе с тем достойно выполнили стоящие перед ними задачи и вернулись на студенческую скамью", - сказал глава ЛНР Леонид Пасечник.

Во время общения с главой региона демобилизованные студенты задали ему несколько вопросов, в том числе касающихся прохождения реабилитации, поддержки культурных проектов.

Студент Луганской государственной академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского Александр Касауров предложил учредить в ЛНР новую награду для демобилизованных студентов, поскольку "многие по разным обстоятельствам не получили никакие награды". "Я только "за". Нужно обязательно учредить эту награду", - сообщил Пасечник, отметив, что "юридически" поддержит инициативу студентов.

По итогам проведения слета глава ЛНР заявил, что в республике запустят производство беспилотных летательных аппаратов. "Сейчас работа в этом направлении ведется", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС.

О проекте "Спасибо, братцы!"

Проект для демобилизованных студентов Луганской и Донецкой народных республик "Спасибо, братцы!" платформы "Россия - страна возможностей" стартовал в апреле, в его рамках студентам, прошедшим специальную военную операцию, предоставляется возможность получить профессиональную проверку универсальных компетенций, поддержку профессиональной самореализации, мотивацию к позитивному гражданскому служению для развития Донбасса, возможность отправиться в путешествие по России в социально-профессиональной экспедиции и принять участие в групповом социальном творчестве с единомышленниками. В рамках проекта проведена работа по подготовке команды наставников-координаторов, которые выступают организаторами траекторий развития для демобилизованных студентов. Эту работу методически и организационно ведет мастерская управления "Сенеж" - образовательный центр платформы "Россия - страна возможностей".

Студенты в Донецкой и Луганской народных республиках призывались на военную службу в рамках всеобщей мобилизации, которую главы ДНР и ЛНР объявили 19 февраля 2022 года после обострения ситуации по всей линии соприкосновения в Донбассе и начала эвакуации местных жителей в регионы России.

После вхождения ДНР и ЛНР в состав России встал вопрос о возвращении студентов с фронта, поскольку при проведении частичной мобилизации в России студентам очных и очно-заочных форм обучения, получающим образование впервые, была предоставлена отсрочка от призыва.

13 ноября 2022 года президент России Владимир Путин дал поручение провести демобилизацию ранее призванных на военную службу студентов ДНР и ЛНР и организовать их возвращение к местам обучения. С теми из них, кто хотел бы продолжить службу, воинские части должны были заключить контракты, а их образовательные организации - предоставить таким обучающимся академический отпуск на соответствующий период.