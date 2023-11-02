Центр Грабаря заявил, что контроль за "Троицей" не ограничат одним реставрационным советом

В реставрационном совете принимали участие сотрудники Третьяковской галереи, Эрмитажа, Русского музея, Музея имени Андрея Рублева, Института искусствознания, Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Заседания реставрационного совета по поводу восстановления памятников культуры, как правило, неоднократно собираются в течение работы над ним, "Троица" Андрея Рублева не является исключением, считают в центре Грабаря.

"Как правило, реставрационный совет - мероприятие не единичное. Реставрационные советы проводятся неоднократно во время нахождения памятника в мастерской", - пояснили ТАСС в пресс-службе центра.

Ранее пресс-служба Минкультуры России сообщила, что реставрационный совет при министерстве рассмотрел мероприятия по сохранению иконы "Троица" Андрея Рублева, специалисты не выявили деструктивных изменений в ее состоянии.

В реставрационном совете принимали участие сотрудники Третьяковской галереи, Эрмитажа, Русского музея, Музея имени Андрея Рублева, Института искусствознания, Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина. Обследование памятника завершилось 14 августа. Перед этим икона находилась в храме Христа Спасителя с 3 июня по 19 июля.