Священник считает, что беседы о ценностях в школах помогут избежать массовых беспорядков

При этом посещение школы представителями традиционных конфессий для разговоров с учениками пока сложно в исполнении, так как нужно договориться не только с директором и учителями, но и с родителями, отметил руководитель информслужбы Московской епархии священник Александр Волков

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Более ответственный подход к воспитанию детей, а также проведение в школах углубленных разговоров о жизненных ценностях, в том числе с представителями традиционных конфессий, помогут в будущем избежать массовых беспорядков подобных тем, что произошли в Махачкале 29 октября. Такое мнение высказал руководитель информслужбы Московской епархии священник Александр Волков.

"Тема воспитания является главной, когда мы пытаемся понять причины такого рода происшествий, как в прошлое воскресенье в Дагестане. <...> [Необходим] переход на новый уровень работы по воспитанию детей, не по образованию, с этим у нас более-менее все в порядке, а именно по воспитанию. При этом дети - это не четвертый класс, которым преподаются основы православной культуры, а дети - это те, без пяти минут юноши и девушки, которые оказываются на улице после школы. Это как раз примерно те люди, которых мы видели на видеокадрах в аэропорту в Дагестане. Нам нужно гораздо более ответственно относиться к воспитанию и не бояться того, чтобы говорить с детьми о ценностях", - сказал он на пресс-конференции, приуроченной ко Дню народного единства, который отмечается 4 ноября.

Волков пояснил, что разговоры о жизненных ценностях помогут детям лучше отличать любовь от нелюбви, справляться с ненавистью и злобой. "До тех пор, пока мы не будем объяснять, пока ценностная парадигма не будет внедрена в школу на очень серьезном уровне, ничего хорошего не произойдет. А современная школа при этом боится говорить о ценностях. Сами учителя, к сожалению, очень часто не знают, что говорить", - сказал он.

При этом посещение школы представителями традиционных конфессий для соответствующих разговоров с учениками пока сложно в исполнении, так как нужно договориться не только с директором и учителями, но и с родителями.

"Пока школа и общая система образования боится в целом говорить о ценностях и тех людей, которые могут об этом говорить, в первую очередь это представители традиционных конфессий в России, до тех пор у нас ничего не будет системно меняться. А нам нужно менять эту систему, <...> особенно в регионах, где эти вопросы стоят более остро", - заключил Волков.

Массовые беспорядки произошли 29 октября в аэропорту Махачкалы из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек зашли в здание аэропорта и на летное поле, позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов. Как сообщил позже глава Махачкалы Юсуп Умавов, основными участниками конфликта стали молодые люди от 20 до 25 лет. По последним данным, пострадали более 20 человек, включая полицейских, задержаны более 80 участников беспорядков. Президент России Владимир Путин заявил, что беспорядки были инспирированы из-за рубежа.