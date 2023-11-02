В ООН заявили, что в мире в 2023 году убили не менее 46 журналистов

Не менее 531 представителя этой профессии были заключены под стражу

ЖЕНЕВА, 2 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 46 журналистов были убиты в мире с начала года, не менее 531 представителя этой профессии были заключены под стражу. Эти данные привел верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, призвавший правительства, полицию и суды усилить защиту работников прессы.

"В этом году не менее 46 журналистов были убиты за свою деятельность, по меньшей мере 531 журналист был заключен под стражу, и еще бесчисленное множество пострадали от невыносимых притеснений и насилия", - написал Тюрк в соцсети Х (ранее Twitter) в связи с отмечаемым 2 ноября Международным днем прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

Верховный комиссар ООН призвал "прекратить безнаказанность", подчеркнув, что атаки на представителей СМИ неприемлемы. "Правительства, полиция и суды должны усилить защиту журналистов и их жизненно важной работы", - резюмировал Тюрк.