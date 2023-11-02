Пропалестинские активисты облили краской здание британского МИД в Лондоне

По данным Daily Express, активисты оставили на стенах здания надписи "кровь", "Британия виновна" и "к черту Бальфура"

ЛОНДОН, 2 ноября. /ТАСС/. Здание МИД Великобритании на правительственной улице Уайтхолл в центре Лондона было облито красной краской пропалестинскими активистами, которые недовольны позицией британских властей по конфликту в секторе Газа. Об этом сообщила газета Daily Express.

Активисты оставили на стенах здания надписи "кровь", "Британия виновна" и "к черту Бальфура". Акция была приурочена к очередной годовщине "декларации Бальфура", которая была опубликована 2 ноября 1917 года.

В документе, который был составлен занимавшем на тот момент должность главы МИД Великобритании Артуром Бальфуром и был направлен представителю британской еврейской общины Уолтеру Ротшильду, говорилось, что Лондон благосклонно относится "к восстановлению национального очага для еврейского народа в Палестине и приложит все усилия для облегчения достижения этой цели".

С момента обострения палестино-израильского конфликта 7 октября в Лондоне в поддержку Палестины выходили сотни тысяч человек. Они требовали от британского правительства добиться прекращения огня в Газе. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак под давлением общественности поддержал идею о "временных гуманитарных паузах" в анклаве, однако не стал выступать за полное прекращение огня.