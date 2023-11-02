В Дагестане собрали более 50 млн рублей для жителей Палестины

Для доставки гуманитарной помощи МЧС выделило два самолета

МАХАЧКАЛА, 2 ноября. /ТАСС/. Более 50 млн рублей собрали в Дагестане для жителей Палестины, сообщил глава региона Сергей Меликов.

"Мой советник Магомед [Гаджимагомедов] активно работает с фондом "Инсан" и с другими фондами по сбору средств для Палестины. По последнему докладу, народные средства через фонды составили более 50 млн рублей. Единственное, он мне говорит: "Помогите закупить и доставить гуманитарную помощь туда, в Палестину", - сказал Меликов во время республиканской конференции "За межнациональный мир и согласие в Республике Дагестан" в Махачкале.

По его словам, МЧС России выделило для этих целей два самолета. "Но та обстановка, которая сейчас там, активные боевые действия, в том числе в воздухе ведутся, то есть сегодня туда ее доставить и доставить до адреса весьма проблематично", - добавил глава региона.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек зашли в здание аэропорта и на летное поле, позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов. По последним данным, пострадали более 20 человек, включая полицейских, задержаны свыше 80 участников беспорядков. Президент России Владимир Путин заявил, что беспорядки были инспирированы из-за рубежа.