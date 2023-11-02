В Петербурге в День народного единства отменят разведение мостов

Навигационный период для разводки мостов, расположенных на рукавах Невы, завершится в ночь на 15 ноября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Разведение мостов отменят в Петербурге в честь празднования Дня народного единства. В дальнейшем разводка продлится до 30 ноября, сообщили в пресс-службе петербургского ГБУ "Мостотрест".

"В ночь с 4 на 5 ноября мосты разводиться не будут. Отмена разводки связана с празднованием Дня народного единства", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также напомнили, что навигационный период для разводки мостов, расположенных на рукавах Невы, завершается в ночь на 15 ноября. Речь идет о Кантемировском, Гренадерском и Сампсониевском мостах.

Разводка мостов, расположенных на Неве, Большой и Малой Неве, продолжится до 30 ноября.

День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Праздник был учрежден в 2005 году по инициативе Межрелигиозного совета. Он посвящен событиям 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.