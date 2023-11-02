В Ханты-Мансийском автономном округе ожидаются метель и сильный снег

В МЧС по региону также предупредили о порывах ветра 15-20 м/с

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 ноября. /ТАСС/. Метель и сильный снег ожидаются в Ханты-Мансийском автономном округе 3 ноября. Соответствующие предупреждения получили жители региона.

"В пятницу ожидаются гололед, порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщениях, которые рассылаются жителям.

Как уточняется на сайте регионального главка МЧС, плохая погода прогнозируется более чем в 10 муниципальных образованиях на севере, западе и востоке региона, включая Сургутский и Ханты-Мансийский районы, города Когалым, Нягань, Урай, Югорск.

"Ожидаются метель и сильный снег. <...> В связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными явлениями <...> возрастает вероятность, в частности, обрывов (повреждений) ЛЭП, линий связи, обрушения слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих, рекламных конструкций, повреждений крыш зданий и сооружений, падения деревьев", - говорится в сообщении главка.

Спасатели просят жителей по возможности оставаться дома, плотно закрывать окна и держаться от них как можно дальше, не находиться вблизи деревьев и не парковать рядом с ними машины.