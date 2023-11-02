Вертолетные перевозки между Салехардом и Лабытнанги начинутся с 3 ноября

Следующие рейсы будут зависеть от наполнения вертолета

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Вертолетные перевозки пассажиров между городами Салехард и Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа начнутся с 3 ноября. Паромное сообщение между этими городами завершится второго ноября в 19:00 (17:00 мск), сообщила пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

"Паромное сообщение между Салехардом и Лабытнанги закончится сегодня [2 ноября]. В 19:00 часов паромы завершат свою работу. Завтра, [3 ноября], перевозка пассажиров между городами начнется вертолетами. Первый рейс из Салехарда запланирован в 08:00 утра (6:00 мск)", - говорится в сообщении.

В департаменте также уточнили, что следующие рейсы будут зависеть от наполнения вертолета. Билеты можно приобрести в кассе аэровокзала Салехарда и на вертолетной площадке в городе Лабытнанги, стоимость проезда для взрослого пассажира составляет 1 300 рублей, для детей - 650 рублей.

Переправа через Обь - единственный наземный способ добраться до Салехарда, административного центра ЯНАО. Население города составляет около 50 тыс. человек. Летом из Салехарда в Лабытнанги и обратно можно добраться на пароме, зимой - по ледовой переправе, а в межсезонье - на вездеходах на воздушной подушке и вертолетах.