Минтруд назвал регионы с наиболее проработанными планами по росту рождаемости

Среди них Новгородская, Ленинградская и Рязанская области, Республика Татарстан и Приморский край

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Новгородская область, Республика Татарстан и еще три региона РФ разработали наиболее качественные трехлетние программы по повышению уровня рождаемости, сообщил замдиректора департамента демографической и семейной политики Минтруда РФ Иван Волков.

"На наш взгляд, наиболее проработанные региональные программы у Республики Татарстан, Новгородской области, Приморского края, Ленинградской области и Рязанской области. Направленность мероприятий именно у этих региональных программ наиболее соответствует нашим методическим рекомендациям, а также в этих региональных программах представлена исчерпывающая характеристика мероприятий: статус, целевая аудитория, размер денежной выплаты, ожидаемый результат, срок реализации, источники и объемы финансирования", - рассказал он на итоговом форуме "Сообщество".

Волков отметил, что такие программы разработаны в 85 субъектах при методической поддержке Минтруда, они рассчитаны на период с 2023 по 2025 год. "В региональные программы вошли меры, которые в наибольшей степени направлены на достижение цели в сфере повышения рождаемости, а именно: поддержка женщин и семей, желающих иметь детей, поддержка женщин в состоянии репродуктивного выбора, поддержка первых рождений в молодых и студенческих семьях, стимулирование новых рождений в работающих семьях и другие", - пояснил замдиректора департамента.

По его словам, программы можно дорабатывать и корректировать в ходе их реализации по согласованию с Минтрудом. Ведомство в свою очередь будет ежеквартально мониторить каждую утвержденную региональную программу.

В видеоприветствии к участникам форума первый заместитель главы Минтруда РФ Ольга Баталина также отметила, что современная демографическая ситуация складывается под воздействием ряда неблагоприятных факторов, которые усиливают действие друг друга. Это снижение численности молодых женщин, откладывание рождения детей на более поздний период, текущая экономическая ситуация. Кроме того, как отметила Баталина, в 2022 году на решение о рождении ребенка дополнительно стали влиять еще и риски, обусловленные нестабильной геополитической ситуацией и санкционным давлением на российскую экономику.

Форум "Сообщество" ежегодно проводится Общественной палатой РФ с 2015 года. Это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО. В этом году форумы состоялись в Якутске, Воронеже, Самаре и Вологде. Итоговый форум в Москве 2-3 ноября завершает годовую кампанию. ТАСС - специальный информационный партнер форума и премии "Сообщество".