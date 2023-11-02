Гнездо краснокнижного сапсана под шпилем МГУ могут защитить на время ремонта

Более 30 лет птицы гнездятся на 30-м этаже высотного здания

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Ремонт шпиля со звездой на крыше главного здания МГУ им. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве планируется начать весной 2024 года, рассказали ТАСС в пресс-службе "Единого заказчика в сфере строительства". Под этим шпилем расположено одно из старейших в Москве мест гнездования краснокнижного сокола-сапсана.

"Работы по ремонту шпиля со звездой планируется начать весной 2024 года. При подготовке к ним будет произведен осмотр строительной площадки <…>, конструкций, а также места обитания самого сокола. По результатам обследований мы примем решение по дополнительным мероприятиям по сохранности птицы", - сказал собеседник агентства, отметив социальную ответственность компании.

По его словам, к этой работе могут быть привлечены специалисты МГУ. ТАСС запросил комментарий университета.

Гнездо сокола-сапсана под шпилем МГУ - первое в рамках программы по реинтродукции популяции сокола-сапсана в России, запущенной в 1996 году совместно с Русским соколиным центром "ВНИИ Экология" Минприроды России, следует из материалов университета. Таким образом, гнездовью более 30 лет. Дом оборудован в специальной гнездовой нише на 30-м этаже высотки, за жизнью птиц в нем следят подписчики нескольких сообществ.

"Сапсаны селятся из года в год в одних и тех же гнездах, они привязаны к месту. Если в процессе работы гнездо будет разорено, то это может разрушить традицию. Вернутся они туда или нет после реконструкции - неизвестно", - рассказал ТАСС основатель "Орнитария" в "Сокольниках" Вадим Мишин.

Краснокнижная птица

Он напомнил, что сокол-сапсан внесен в Красную книгу России как малочисленный вид (II категория) и в приложение к Конвенции СИТЕС.

"Во всем мире это особо охраняемый, исчезающий вид. <…> Разрушение этого гнезда является уголовно наказуемым деянием", - предостерег эксперт.

Мишин отметил, что весна - это период токования у сапсанов, когда они создают пары.

"Будет очень плохо, если они успеют заселиться и сделать кладку. В этом случае потребуется вмешательство специалистов, чтобы изъять яйца и переместить их в инкубатор", - разъяснил он.

В прошлом году обитающая под шпилем МГУ пара хищных птиц принесла потомство в апреле.

Капитальный ремонт МГУ начался в 2023 году. Он затронет корпуса химического, физического, биологического факультетов, типографию, Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д. В. Скобельцына (НИИЯФ), метеостанцию и главное здание. Работы планируется завершить в 2026 году. В частности, шпиль высотки на Воробьевых горах, кровлю и фасад здания планируют отреставрировать до конца 2025 года. Совокупная площадь работ составит около 355 тыс. кв. м.