Законодатели РФ и Белоруссии хотят дать гражданам право получать два диплома

Член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталия Косихина сообщила, что стороны продолжат научные исследования в области оценки качества образования

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Парламентарии России и Белоруссии намерены развивать совместные образовательные программы с возможностью получения сразу двух дипломов - российского и белорусского - по наиболее востребованным специальностям. Об этом сообщила член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталия Косихина, которая приняла участие в семинаре Парламентского собрания Союза Беларуси и России в Ярославской области.

"В ходе 72-го заседания постоянно действующего семинара Парламентского собрания Союза Беларуси и России были выработаны рекомендации по сближению и совершенствованию систем и стандартов среднего и высшего образования обеих стран. В число основных рекомендаций вошли предложения по развитию совместных образовательных программ высшего образования с возможностью получения двух дипломов по наиболее востребованным специальностям", - сказала по итогам заседания сенатор, слова которой приводит пресс-служба СФ.

По ее словам, Россия и Белоруссия также продолжат научные исследования в области оценки качества образования, будут расширять практику взаимного обмена между научными учреждениями в сфере оценки качества дошкольного, среднего общего и специального образования.

Косихина отметила, что комиссия Парламентского собрания по культуре, науке и образованию работает над созданием общего образовательного пространства Союзного государства, интеграцией национальных систем образования и обеспечением согласованной политики в этом направлении. Сенатор добавила, что предстоит большая работа по разработке новых образовательных стандартов и методик, сопоставлению программ обучения, унификации специальностей и квалификаций.

"Главное сейчас - это обмен опытом и лучшими практиками. У обеих стран есть свои наработки. Опыт белорусской стороны будет учтен при совершенствовании российской системы целевого обучения, коллеги из Беларуси заинтересовались лучшими российскими практиками в части подготовки творческих кадров высшей квалификации по образовательным программам ассистентуры-стажировки", - сказала сенатор.

Участники семинара уделили большое внимание теме повышения престижа профессии педагога, сохранения и развития духовно-нравственных ценностей в рамках системы образования, противодействия фальсификации истории. "Часть выработанных на семинаре рекомендаций коснулась патриотического воспитания граждан, дополнительного образования взрослого населения, подготовки кадров среднего специального и высшего образования с учетом потребности специалистов для частных предприятий и структур, мер, направленных на повышение престижа и качества среднего специального образования", - сказала Косихина.