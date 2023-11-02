Схема движения на ВДНХ изменится с 3 ноября в связи с выставкой "Россия"

Будет закрыто движение в местном проезде в районе парковки № 9503, по одной крайней правой полосе в Продольном проезде в районе дома 125А по проспекту Мира

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Схема движения на ВДНХ изменится с 3 ноября в связи с проведением международной выставки-форума "Россия". Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"С 3 ноября 2023 года до 12 апреля 2024 года в связи с проведением международной выставки-форума "Россия" будет временно изменена схема движения на территории ВДНХ. <...> Возможны дополнительные ограничения и ситуативные изменения", - говорится в публикации.

Отмечается, что будет закрыто движение в местном проезде в районе парковки № 9503, по одной крайней правой полосе в Продольном проезде в районе дома 125А по проспекту Мира. Будет организовано одностороннее движение в местном проезде в районе парковки № 9505 и двустороннее движение в местном проезде в районе парковки № 9506 и в местном проезде в районе дома 123А по проспекту Мира.

Кроме того, будет недоступна парковка: на Хованской улице от 1-й Останкинской улицы до дома 3/1, на Хованской улице; в 5-м Останкинском переулке от 1-й Останкинской улицы до дома 3 на 2-й Останкинской улице; в местном проезде в районе дома 123Б на проспекте Мира (кроме такси); на улице Вильгельма Пика напротив дома 3 (кроме такси); на улице 1-й Останкинской напротив дома 7, строения 2 (кроме такси); улице Сергея Эйзенштейна, владения 119, строения 69Б на проспекте Мира (кроме такси); улице Космонавтов от дома 13 до владения 12 на улице Ярославской в направлении проспекта Мира (кроме автобусов), а также в местах временных ограничений.

"С 00:01 03.11.2023 до 23:59 12.04.2024 будет временно недоступна парковка со шлагбаумом № 9503 по адресу: Продольный проезд, справа от главного входа ВДНХ. Оставить авто можно будет на соседних парковках: № 9511, № 9505, № 9506. <...> Для автовладельцев работает многоуровневая парковка на Хованской улице, 18", - добавили в дептрансе.

Также в ведомстве рекомендовали гостям и участникам форума рекомендуем добираться до ВДНХ на городском транспорте. Ближайшие станции метро - "ВДНХ" и "Ботанический сад".

Международная выставка-форум "Россия" пройдет с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для достижения важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.