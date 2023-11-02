В Тверской области приняли закон об ответственности за склонение к абортам

Информирование женщины о наличии медицинских и социальных показаний к прерыванию беременности не будет являться склонением к аборту

ТВЕРЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Тверской области приняли закон, запрещающий склонение к искусственному прерыванию беременности на территории региона. Об этом сообщили в пресс-службе заксобрания.

"Документ вводит запрет на склонение женщин к искусственному прерыванию беременности. Прописывается непосредственно само понятие "склонение к искусственному прерыванию беременности". Такие действия признаются угрозой для семьи", - говорится в сообщении.

Согласно закону, добавили в пресс-службе, за склонение беременной женщины к аборту уговорами, предложениями, подкупом или обманом предусмотрен административный штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей для граждан, от 25 тыс. до 50 тыс. рублей - для должностных лиц, от 100 тыс. до 200 тыс. рублей - для юридических лиц.

При этом административное правонарушение будет считаться совершенным вне зависимости от того, был ли сделан аборт. В свою очередь, информирование женщины о наличии медицинских и социальных показаний к прерыванию беременности не будет являться склонением к аборту.

Закон был инициирован губернатором Тверской области Игорем Руденей. На прошедшем 31 октября заседании облправительства он поручил изучить опыт других регионов в этом вопросе, а также подключить к просветительской и разъяснительной работе церковь, отрасли культуры и образования.