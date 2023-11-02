2 ноября, 13:44

Путин поручил Минздраву определить потребность диабетиков в глюкометрах

Поручение должно быть выполнено до 15 декабря

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил Минздраву определить потребность пациентов с сахарным диабетом в системах непрерывного мониторинга глюкозы в крови. Об этом сообщается на сайте Кремля.

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Поручение дано по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 27 сентября.

"Минздраву России обеспечить определение потребности больных сахарным диабетом в системах непрерывного мониторинга глюкозы в крови и направить соответствующие материалы в Минпромторг России", - говорится в перечне.

Это поручение должно быть выполнено до 15 декабря.

Кроме того, президент поручил кабмину совместно с органами исполнительной власти регионов до 1 декабря обеспечить доступность для детей с сахарным диабетом медицинских изделий и расходных материалов к ним для проведения непрерывного мониторинга глюкозы в крови.

"Минпромторгу России обеспечить в 2024 году производство систем непрерывного мониторинга глюкозы в крови в объеме не ниже определенного Минздравом России объема потребностей больных сахарным диабетом в таких системах. Доклад - до 1 марта 2024 года, далее - ежеквартально", - отмечается в поручениях. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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