Эстония может высылать получивших гражданство РФ в исключительном порядке

По словам министра внутренних дел страны Лаури Ляэнеметса, юридическая связь с Россией "является четким сигналом антиэстонских настроений"

ВИЛЬНЮС, 2 ноября. /ТАСС/. Жители Эстонии, которые примут гражданство РФ в рамках российского федерального закона о введении исключений для принятия гражданства, могут быть подвергнуты выселению из балтийской республики. Об этом заявил журналистам министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс.

"В ситуации, когда Эстония признала Россию террористическим государством, принятие российского гражданства является четким сигналом антиэстонских настроений, - приводит портал delfi.ee слова главы МВД. - Этому сопутствуют очень четкие и юридически обязывающие последствия, вплоть до высылки из страны".

Как утверждает министр, "налицо очередная попытка РФ расширить свое влияние" на соседние страны. "Задача России заключается в желании призвать пророссийски настроенных жителей к проявлению большей лояльности, юридически связав их с Российской Федерацией", - полагает Ляэнеметс.

В исключительном порядке по решению главы государства российское гражданство могут получить лица, имеющие особые заслуги перед Российской Федерацией, а также иностранцы, которые представляют интерес для государства в связи со своей профессией или по иным причинам. На них не распространяются требования о постоянном проживании в России в течение пяти лет со дня выдачи ВНЖ, владении русским языком, знании истории и основ законодательства РФ.