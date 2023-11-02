Прощание с Юрием Темиркановым пройдет в Санкт-Петербурге 5 ноября

Церемония состоится в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Прощание с художественным руководителем Санкт-Петербургской филармонии имени Д.Д. Шостаковича народным артистом СССР Юрием Темиркановым пройдет 5 ноября в Большом зале учреждения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе филармонии.

"Прощание с Юрием Темиркановым пройдет 5 ноября в 11:00 в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича. В прощании примут участие оба оркестра филармонии под управлением Николая Алексеева и Владимира Альтшулера", - сказали в пресс-службе.