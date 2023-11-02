Вспышку гепатита А зафиксировали в третьем регионе Украины

Речь идет о Закарпатской области

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Вспышка гепатита А зафиксирована в Закарпатской области на западе Украины. Об этом сообщает украинский 24-й телеканал со ссылкой на директора департамента здравоохранения Закарпатской областной военной администрации Анатолия Пшеничного.

По его информации, с подозрением на заболевание гепатитом А госпитализированы 11 человек, среди них пятеро детей.

Таким образом, на данный момент инфекция выявлена в трех регионах Украины. По сведениям, которые приводит издание "Общественное", в Винницкой области в больницах находятся 111 человек, из них 22 ребенка. За последнюю неделю было зафиксировано 15 новых случаев. В свою очередь глава Ивано-Франковской областной администрации Светланы Онищук сообщила, что в регионе госпитализированы восемь человек, среди них трое детей.

Первые случаи заболевания гепатитом А были зафиксированы в Винницкой области 16 октября, 24 октября сообщалось о 60 госпитализированных с подтвержденным диагнозом. 27 октября школы Винницы были переведены на дистанционное обучение. 30 октября главный санитарный врач Украины Игорь Кузин охарактеризовал вспышку гепатита А Виннице как чрезвычайную ситуацию областного масштаба. 1 ноября первые случаи госпитализации с гепатитом А были зафиксированы в соседней Ивано-Франковской области.