Путин поручил проработать вопрос о квоте на целевое обучение до 90% под нужды компаний

Срок реализации - 25 декабря 2023 года

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил Минобрнауки и Минтруду проработать вопрос детализации квоты приема на целевое обучение по программам высшего образования на уровне до 90% (от общего объема такой квоты) под потребности конкретных предприятий. Соответствующий перечень поручений опубликовали на сайте Кремля.

"Министерству науки и высшего образования Российской Федерации совместно с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации проработать вопрос детализации квоты приема на целевое обучение, устанавливаемой по образовательным программам высшего образования, на уровне до 90% общего объема такой квоты, в интересах конкретного работодателя", - говорится на сайте.

Срок - 25 декабря 2023 года, отмечается в сообщении.