В России могут появиться конкурсы по рабочим профессиям

Глава государства Владимир Путин поручил дополнить систему профессиональных конкурсов ежегодными соревнованиями по рабочим специальностям

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил усовершенствовать систему профессиональных конкурсов, дополнив ее ежегодными соревнованиями по рабочим специальностям.

"Проработать вопрос совершенствования системы конкурсов "Лучший по профессии", обеспечив ежегодное проведение конкурсов по наиболее востребованным массовым рабочим профессиям", - говорится в одном из пунктов перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля.

Кроме того, Путин поручил разработать и проводить комплекс "информационно-просветительских и культурно-массовых мероприятий, направленных на продвижение востребованных и перспективных профессий". Речь в том числе идет о ежегодном проведении Всероссийской ярмарки трудоустройства. Сделать это нужно до 1 октября 2024 года.