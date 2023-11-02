Путин поручил обеспечить согласованность классификаторов сферы труда и образования

Промежуточные доклады президент РФ ждет к 25 декабря 2023 года и к 1 июля 2024 года

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству обновить классификаторы, используемые в сфере труда и образования, а также обеспечить их согласованность. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Поручение дано по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета, состоявшегося 21 сентября 2023 года.

"Обеспечить обновление и согласованность классификаторов сферы труда (Общероссийский классификатор занятий, Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов), классификаторов, используемых в сфере образования (Общероссийский классификатор специальностей по образованию, перечни профессий, специальностей и направлений подготовки)", - говорится в перечне. Это поручение должно быть выполнено к 25 декабря 2024 года. Промежуточные доклады президент ждет к 25 декабря 2023 года и к 1 июля 2024 года.

Помимо этого, глава государства поручил кабмину обновить профессиональные стандарты, предусмотрев при этом "гибкую систему, включающую оперативную конкретизацию квалификационных характеристик по отраслям и видам профессиональной деятельности, на основе унификации процесса разработки профессиональных стандартов с применением современных цифровых методов и оптимизации количества профессиональных стандартов". Срок выполнения этого поручения - 25 декабря 2024 года. Промежуточный доклад по теме должен быть представлен до 1 июля 2024 года.