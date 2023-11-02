Путин поручил ввести ответственность за несоблюдение квоты по найму инвалидов

Срок исполнения назначили 25 декабря 2024 года

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству установить ответственность за несоблюдение квоты по трудоустройству инвалидов, сообщается на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации: обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: <…> установление ответственности за неисполнение обязанности по трудоустройству инвалидов в счет установленной квоты", - говорится в опубликованном перечне поручений. Установленный срок - 25 декабря 2024 года. Ранее Минтруд России в этой части предложил установить для работодателей ответственность в виде административного штрафа в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

Кроме того, президент поручил проработать вопрос о государственной поддержке работодателей в части компенсации затрат на создание или оборудование новых рабочих мест для инвалидов и ветеранов специальной военной операции "с принятием работодателями обязательств закрепляемости на долгосрочной основе". Глава государства ожидает доклад на эту тему до 1 апреля 2024 года. Также кабмину до 25 декабря 2023 года нужно проработать возможность учитывать применение современных технических средств реабилитации и медицинских изделий при оценке наличия медицинских противопоказаний, когда граждане проходят медосмотры для допуска к определенным работам.

"Обеспечить до 2030 года реализацию мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию уязвимых на рынке труда категорий граждан, включая в том числе: инвалидов, граждан предпенсионного возраста и граждан старше 50 лет, молодежи, мужчин и женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, ветеранов специальной военной операции и других категорий граждан, в отношении которых в настоящее время реализуется обучение в рамках национального проекта "Демография", - отмечается также в перечне поручений.