Почти треть опрошенных граждан Молдавии хотели бы восстановления СССР

62,7% респондентов высказались против

ТАСС, 2 ноября. Почти треть жителей Молдавии хотят восстановления СССР - таковы данные социологического опроса, проведенного маркетинговым агентством iData.

"Жителей республики попросили ответить на вопрос, они за или против восстановления СССР. Положительно ответили 28,6%, 62,7% высказались против, еще 8,7% не определились с ответом", - сообщили на брифинге авторы исследования. По их словам, исследование проводилось в период с 22 по 29 октября, в нем приняли участие 1 322 человека из 353 населенных пунктов. Погрешность авторы оценивают в 2,9%.

С лета 2022 года в Молдавии проходят акции протеста. Демонстранты обвиняют власти в неспособности справиться с ростом цен и уровнем бедности в стране. В 2022 году подобные митинги в Кишиневе заканчивались столкновением с полицией. На этом фоне в феврале в отставку было отставлено правительство Натальи Гаврилицы.