В БАПОР заявили, что приюты для беженцев в Газе переполнены почти в четыре раза

В Ближневосточном агентстве ООН отметили, что "около 690 тыс. внутренне перемещенных лиц укрываются в 149 объектах по всему сектору"

ЖЕНЕВА, 2 ноября. /ТАСС/. Приюты для внутренне перемещенных лиц в Газе переполнены почти в четыре раза. В 149 центрах размещены около 690 тыс. человек, сообщило Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Как отмечается в его информационном бюллетене, "перенаселенность [центров для размещения] продолжает создавать серьезные проблемы для здоровья внутренне перемещенных лиц". "Средняя заполненность одного приюта почти в четыре раза больше запланированной вместимости. Это означает, что в некоторых приютах в комнате площадью от 40 до 60 кв. м размещены до 240 человек", - пояснили в БАПОР.

В агентстве сообщили, что сейчас "около 690 тыс. внутренне перемещенных лиц укрываются в 149 объектах по всему сектору Газа". По оценкам, 160 тыс. человек находятся в 57 приютах на севере анклава и в городе Газа, и БАПОР "больше не может оказывать услуги перемещенным лицам в этих районах", агентство не располагает точной информацией об их потребностях после полученного 13 октября распоряжения израильских властей об эвакуации.

Как подчеркнули в агентстве, имеющейся в наличии гуманитарной помощи "по-прежнему недостаточно для удовлетворения основных потребностей пострадавшего населения". "Предоставление гуманитарной помощи чрезвычайно затруднено из-за нехватки топлива, продолжающихся бомбардировок и разрушения инфраструктуры", - констатировали в БАПОР.