2 ноября, 14:52

Под Вологдой восстановили подачу электричества после аварии

Без света около 6 тыс. жителей

ТАСС, 2 ноября. Аварию, из-за которой часть жителей Грязовца в Вологодской области остались без электричества, устранили. Ремонтная бригада заменила вышедшее из строя иностранное оборудование на отечественные аналоги, сообщил врио губернатора региона Георгий Филимонов.

"В Грязовце аварию устранили, электроснабжение полностью восстановлено. Сломалось иностранное оборудование, так что пришлось экстренно менять на отечественные аналоги. Такое вот экстремальное импортозамещение", - написал Филимонов в своем Telegram-канале.

Утром 2 ноября из-за непогоды около 6 тыс. жителей Грязовца, расположенного в 47 км к югу от Вологды, остались без электричества. Всего в городе проживают порядка 14 тыс. человек. 

Теги:
РоссияВологодская область
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