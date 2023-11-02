Нацрейтинг колледжей и вузов будет учитываться при установлении контрольных цифр приема

Это поручение должно быть выполнено к 1 июля 2024 года

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству предусмотреть учет национальных рейтингов профессиональных образовательных организаций и вузов при установлении контрольных цифр приема, сообщается на сайте Кремля.

Поручение дано по итогам расширенного заседания президиума Госсовета, состоявшегося 21 сентября 2023 года.

"Предусмотреть учет национальных рейтингов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования при установлении контрольных цифр приема конкретной образовательной организации", - говорится в перечне. Это поручение должно быть выполнено к 1 июля 2024 года.