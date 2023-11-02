Образовательные пространства "Школа 21" появятся еще в 12 регионах России

В списке оказались Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Якутия, Ставропольский край, а также Волгоградская, Кемеровская, Липецкая, Нижегородская, Рязанская, Челябинская и Ярославская области

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Средства из федерального бюджета на условиях софинансирования выделят на создание образовательных пространств - школ программирования "Школа 21" в 12 регионах России. Об этом говорится в перечне поручений президента России Владимира Путина на сайте Кремля по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета.

"Правительству Российской Федерации совместно с публичным акционерным обществом "Сбербанк" и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить создание образовательных пространств "Школа 21", проработав вопрос выделения бюджетных ассигнований федерального бюджета на цели софинансирования создания указанных образовательных пространств", - говорится в сообщении.

В тексте поручения указаны Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Якутия, Ставропольский край, а также Волгоградская, Кемеровская, Липецкая, Нижегородская, Рязанская, Челябинская и Ярославская области. Ответственным лицам необходимо подготовить доклад до 15 декабря 2023 года, затем - один раз в полгода.

"Школа 21" - бесплатная школа программирования от Сбера. В основе методики обучения - метод, где участники выступают в роли учителя и ученика. Кампусы уже открыты в семи регионах России.