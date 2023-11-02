Депутат ГД предложил Кравцову ограничить в нейросетях выдачу пересказов для школ

Первый зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Ткачев рассказал об увеличении количества запросов со стороны школьников на решение домашних заданий с помощью нейросетей

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Первый зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Ткачев ("Новые люди") направил обращение министру просвещения РФ Сергею Кравцову, в котором предлагает ввести ограничения на выдачу в нейросетях уникальных пересказов художественных и иных произведений из школьной программы. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

Депутат рассказал об увеличении количества запросов со стороны школьников на решение домашних заданий с помощью нейросетей. Так, они стали чаще искать краткий пересказ художественных произведений из школьной программы, указал он.

"По оценкам экспертов, бесконтрольное использование нейросетей для решения школьных задач может отучить школьников мыслить самостоятельно и не способствует усвоению знаний. <…> Прошу вас, уважаемый Сергей Сергеевич, оценить необходимость введения ограничений на выдачу уникальных пересказов художественных и иных произведений, а также сочинений, предусмотренных федеральными основными образовательными программами, по аналогии с уже существующими ограничениями у Yandex GPT-2 и GigaChat на выдачу ответов по политическим и иным этическим вопросам", - указал парламентарий в письме.

В случае поддержки инициативы Ткачев просит Кравцова поручить профильным департаментам Минпросвещения проработать этот вопрос совместно с компаниями "Яндекс" и Сбер.