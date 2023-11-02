2 ноября, 15:13

Условия заключения ученического договора в РФ скорректируют

Это поручение должно быть выполнено к 1 июля 2024 года

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал поручение кабмину обеспечить возможность заключения ученического договора между гражданином и работодателем по дальнейшему трудоустройству по полученной квалификации, повышению оплаты труда и возможной компенсации расходов на обучение. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Поручение дано по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета, состоявшегося 21 сентября 2023 года.

"Правительству РФ обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих <...> возможность заключения ученического договора между гражданином и работодателем, в том числе в части условий исполнения взаимных обязательств гражданина и работодателя по дальнейшему трудоустройству по полученной квалификации (полученным квалификациям), повышению оплаты труда и возможной компенсации расходов на обучение", - говорится в перечне. Это поручение должно быть выполнено к 1 июля 2024 года. Промежуточный доклад по теме президент ждет до 25 декабря 2023 года. 

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