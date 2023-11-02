Открыта онлайн-запись на бесплатные экскурсии и лекции "Наука рядом"

На официальном сайте Десятилетия науки и технологий все желающие могут записаться на мероприятия ведущих научных институтов, центров, университетов и высокотехнологичных предприятий России

МОСКВА, 2 ноября /ТАСС/. Онлайн-запись на бесплатные экскурсии и лекции "Наука рядом" теперь доступна на официальном сайте Десятилетия науки и технологий, многие просветительские мероприятия доступны для посещения не только детям, но и взрослым, сообщили в пресс-службе АНО "Национальные приоритеты".

"Записаться на увлекательные экскурсии по научным и технологическим объектам, а также посетить познавательные лекции российских ученых теперь могут все желающие", - приводятся в сообщении слова генерального директора АНО "Национальные приоритеты" Софии Малявиной.

На бесплатные экскурсии можно попасть в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Иркутской области, Калужской области, Нижегородской области, Омской области, Псковской области, Свердловской области, Челябинской области, Краснодарском крае, Красноярском крае, Пермском крае, Хабаровском крае, Республике Крым, а также в Республике Саха (Якутия).

В ноябре экскурсии "Наука рядом" приурочены к Всемирному дню науки, который традиционно отмечается 10 ноября, у участников экскурсий будет возможность побывать в ведущих научных институтах, центрах, университетах, а также посмотреть на работу высокотехнологичных предприятий, говорится в сообщении.

"Наука рядом"

Акция "Наука рядом" помогает школьникам посещать научные, образовательные и высокотехнологичные предприятия, узнавать о современных профессиях и пробовать себя в роли ученого или изобретателя. Мероприятия "Наука рядом" входят в состав инициативы "Наука рядом" Десятилетия науки и технологий, организаторами акции являются Российское движение детей и молодежи "Движение Первых", АНО "Большая Перемена" и АНО "Национальные приоритеты".