Кабмин проработает возможность поддержки тех, кто создает рабочие места для ветеранов СВО

Работодатели также смогут рассчитывать на поддержку властей, если принимают на службу жителей регионов с высокой безработицей

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Работодатели могут получить от государства деньги на создание рабочих мест для инвалидов и ветеранов специальной военной операции. Президент России Владимир Путин потребовал от кабинета министров и местных властей проработать этот вопрос.

"Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ проработать вопрос о государственной поддержке работодателей в части компенсации затрат на создание или оборудование новых рабочих мест для инвалидов и ветеранов специальной военной операции, с принятием работодателями обязательств закрепляемости на долгосрочной основе", - говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля. Ответственным за выполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин и руководители регионов, доклад Путин ждет до 1 апреля 2024 года.

Работодатели также могут рассчитывать на поддержку властей, если принимают на службу жителей регионов с высокой безработицей. Президент считает необходимым "в рамках мер поддержки юридических лиц в целях стимулирования занятости отдельных категорий граждан (в части содействия переезду для трудоустройства по востребованным профессиям) предусмотреть компенсацию затрат работодателя на переезд работников из регионов с высоким уровнем безработицы за счет средств федерального и регионального бюджетов". Также следует предусмотреть "критерии участия работодателей, в том числе в части установления работнику заработной платы не ниже средней по экономике региона, при соответствии которым работодатели, реализующие крупные проекты в приоритетных отраслях экономики и требующие массового привлечения работников из другой местности в связи с отсутствием соответствующего предложения рабочей силы на территориальном рынке труда, будут иметь право на компенсацию затрат на переезд или обустройство принимаемых к себе на работу граждан из других регионов". По данной теме доклад главе государства должен быть представлен 1 июня 2024 года.

Обеспечение экономики кадрами

Путин поручил правительству "обеспечить учет прогноза потребности экономики в кадрах при определении общих объемов контрольных цифр приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и их установлении образовательным организациям". На выполнение данной задачи отведен срок до 1 сентября 2025 года с промежуточным докладом до 31 мая 2024 года.

Кабинету министров до 25 декабря 2024 года необходимо рассмотреть вопрос "обязательного включения при разработке и утверждении отраслевых стратегий и стратегий развития субъектов РФ разделов с информацией о прогнозной кадровой потребности и источников ее закрытия в профессионально-квалификационном и региональном разрезе". На год раньше, до 25 декабря 2023 года, правительству надлежит "представить предложения по расширению национального проекта "Производительность труда", в том числе в части включения в периметр этого национального проекта компаний с оборотом до 400 млн рублей, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства". Это нужно для поддержки этих компаний региональными центрами компетенций в сфере производительности труда.

Путин также потребовал от правительства обеспечить возможность взаимодействия образовательных организаций с центрами "Мой бизнес" и региональными центрами компетенций в сфере производительности труда для их привлечения к обучению студентов предпринимательским компетенциям и методам бережливого производства. По мнению президента, центры "Мой бизнес" должны взаимодействовать и с ведущими общественными объединениями предпринимателей и профессиональными образовательными организациями, образовательными организациями высшего образования, чтобы формировать сводную потребность небольших предприятий в кадрах и заниматься подготовкой кадров со средним профессиональным и высшим образованием.

До 1 июля 2024 года кабинету министров следует "обеспечить ежегодное проведение чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" и чемпионата высоких технологий по перспективным компетенциям, а также премирование победителей и призеров указанных чемпионатов".

Эти поручения глава государства дал по итогам расширенного заседания президиума Госсовета, которое прошло 21 сентября.