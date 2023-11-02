Курский глава заявил, что несмотря на политическую ситуацию в регионе учатся иностранцы

По словам Романа Старовойта, дипломы вузов региона признаются более чем в 50 странах

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Внешнеполитическая ситуация не повлияла на решение иностранных студентов продолжить обучение в российских вузах, в том числе в Курской области. Такое мнение на презентации достижений региона в культурном центре Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

"В Курской области 11 учреждений высшего образования, в которых учатся более 3,5 тыс. иностранных студентов из 50 стран. Внешнеполитическая ситуация не повлияла на решение студентов о продолжении обучения", - сказал он.

Старовойт подчеркнул, что дипломы вузов региона признаются более чем в 50 странах. Он напомнил, что российским законодательством не допускается проявление экстремизма и ксенофобии, что, по его словам, защищает студентов от любых противоправных действий.

Кроме того, губернатор отметил, что активно решается проблема с блокировкой денежных переводов для иностранных студентов. "Нахожусь лично с ректорами университетов в постоянном контакте, с родителями иностранных студентов и дипломатическими представительствами стран", - сказал он.