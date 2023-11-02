Член ОП Григорьев ушел добровольцем в зону СВО

Он сообщил, что на ближайший месяц подписал контракт с Минобороны России

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Сопредседатель координационного совета при Общественной палате (ОП) РФ по общественному контролю за выборами, председатель Международного общественного трибунала по Украине Максим Григорьев сообщил, что подписал контракт с Минобороны РФ и уходит добровольцем в зону специальной военной операции.

"На ближайший месяц я подписал контракт с Минобороны и в качестве добровольца ухожу в боевые подразделения", - сказал он в ходе сессии "Общество и выборы: подготовка к электоральному циклу 2024 года" в рамках форума "Сообщество".

Григорьев отметил, что "с 2015 года занимался Донбассом". "И в районе боевых действий работаем, и по общественному трибуналу по украинским преступлениям", - добавил он.

Григорьев сказал, что его отъезд никак не отразится на деятельности координационного совета, так как система общественного контроля за голосованием "состоялась".

"Я прекрасно понимаю, что в ближайшие месяцы все будет прекрасно работать. <...> Система [общественного контроля за выборами] работает устойчиво, правильно и хорошо. Мы с региональными общественными палатами и организациями создали такой механизм, который не зависит от персоналий", - сказал Григорьев.