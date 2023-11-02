Собянин сообщил об открытии павильона "Атом" на ВДНХ

По словам мэра Москвы, при обсуждении проектов будущего павильона был выбран "самый сложный и самый невероятный"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Павильон "Атом" открыли на ВДНХ в Москве на обновленной площадке. Об этом журналистам сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В открытии приняли участие заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак, первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко и генеральный директор ГК "Росатом" Алексей Лихачев.

"Это действительно грандиозное событие. Такие объекты в стране вводятся редко. Я считаю, что один из уникальных объектов музейной культуры и образования, технологий, построенных в нашей стране за последнее десятилетие. <...> Мне очень хотелось, чтобы "Росатом" был достойно представлен на выставке достижений народного хозяйства, здесь, на обновленной площадке", - сказал Собянин.

Он подчеркнул, что при обсуждении проектов будущего павильона был в итоге выбран "самый сложный и самый невероятный". Этот проект воплотился именно так, как и был задуман. "Он смотрится еще круче, чем представлялся на чертежах и буклетах! Я поздравляю с открытием павильона. Это большой праздник и для ВДНХ, и Москвы, и нашей страны", - поделился мэр.

Как отметил Новак, это одно из важнейших событий в жизни Москвы и страны в целом. Павильон "Атом" - это крупнейшая выставка ядерной энергетики, и здесь будет возможность ознакомиться с "великим прошлым, настоящим и будущим нашей атомной отрасли".

По словам Кириенко, павильон "Атом" - это уникальное инженерное сооружение. Он поблагодарил команду правительства Москвы и "Росатома" за создание этого объекта на ВДНХ.

О павильоне

Новый павильон "АТОМ" представляет собой научно-технологический выставочный комплекс в семь этажей, из которых три - подземные. Общая площадь составляет 25,3 тыс. кв.м, в том числе 1,2 тыс. кв. м - эксплуатируемая кровля.

Экспозиция музея рассказывает об истории и современных достижениях отечественной атомной энергетики как высокотехнологичной и безопасной отрасли, которая вносит большой вклад в обеспечение обороноспособности и развитие экономики страны. Посетители могут ближе познакомиться с атомным проектом СССР, посмотреть инсталляции "Токамак", "Ядерный реактор" и другие интересные экспонаты. Одновременно павильон "Атом" может вместить до 2 тыс. посетителей.