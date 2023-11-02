Около 45 тыс. льготников Подмосковья получили новые социальные выплаты

В частности, свыше 30 тыс. пенсионеров с низкими доходами (проживающие в регионе больше 10 лет) получили доплату к пенсии - до 18 тыс. рублей

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Новые меры поддержки для неработающих пенсионеров, многодетных семей со школьниками и семей с детьми-инвалидами заработали в Московской области в 2023 году. За время их действия ими воспользовались уже около 45 тыс. жителей региона, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"В этом году свыше 30 тыс. пенсионеров с низкими доходами (проживающие в Подмосковье больше 10 лет) получили доплату к пенсии - до 18 тыс. рублей. Кроме того, стараемся дополнительно поддерживать семьи, где есть дети с самыми сложными диагнозами, нуждающиеся в постоянном уходе. Выплату, которая теперь составляет 18 тыс. рублей, ежемесячно получают 600 ребятишек. Что касается многодетных семей - для них мы также усилили социальную поддержку. Перед 1 сентября многодетные семьи с низкими доходами получили выплату на форму, которая теперь составляет не 3 тыс. рублей на ребенка, как было раньше, а 10 тыс. Эти изменения коснулись 13,5 тыс. школьников. В общей сложности новые меры поддержки, которые заработали в регионе в этом году, уже получили порядка 45 тыс. жителей Подмосковья", - привели в тексте слова губернатора региона Андрея Воробьева.

В пресс-службе пояснили, что первые ежемесячные доплаты до 18 тыс. рублей неработающие пенсионеры старше 65 лет получили в августе 2023 года. Чтобы претендовать на выплату, пенсионер должен проживать один, в семье, состоящей из неработающих пенсионеров, с несовершеннолетним ребенком или ребенком-инвалидом, который признан таковым до 18 лет.

Кроме того, ранее в Московской области перед началом учебного года всем многодетным семьям, воспитывающим школьников, выплачивалось по 3 тыс. рублей на форму. С этого года для семей с низким доходом выплата на школьную форму увеличилась до 10 тыс. рублей на каждого ребенка.

Новую выплату в размере 18 тыс. рублей получают семьи с детьми-инвалидами до 18 лет, у которых в индивидуальной программе реабилитации ребенка указана третья степень ограничения по самообслуживанию. Также одним из условий является доход семьи, меньше 34,5 тыс. рублей на человека.