Кириенко: павильон "Атом" на ВДНХ поможет привлечь молодежь в атомную отрасль

Первый заместитель руководителя администрации президента отметил, что и павильон "Атом", и все пространство ВДНХ - "это пространство гордости"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко рассчитывает, что новый павильон "Атом" на ВДНХ поможет привлечь в атомную индустрию молодежь.

"Сегодня атомная отрасль является мечтой и гордостью за ее реализацию, потому что есть много всего, чем можно гордиться в атомной отрасли нашей страны. Но, как сказал наш президент Владимир Владимирович Путин, главным предметом гордости в атомной отрасли, да и в России в целом, конечно, являются люди", - сказал Кириенко.

По его словам, развитие отрасли продолжится, "тысячи мальчишек и девчонок, которые придут в этот новый павильон "Атом" на ВДНХ", испытают "чувство удивления и чувство гордости". "Это превратится в их новую мечту, которая обязательно завершится свершениями, победами и удачами", - сказал Кириенко, ранее возглавлявший госкорпорацию "Росатом", на открытии павильона.

Кириенко отметил, что и павильон "Атом", и все пространство ВДНХ - "это пространство гордости". "Но все, чем мы сегодня гордимся, когда-то появлялось как чья-то мечта. Потом находились люди, которые эту мечту превращали в свою цель. И когда они достигали своей цели - это становится уже общим предметом гордости", - резюмировал он.