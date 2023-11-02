Глава Минмолодежи ЛНР "поблагодарила" СБУ за обвинение в коллаборационизме

По словам Юлии Величко, киевский режим боится своего неминуемого краха, потому "вкидывает" такие заявления

ЛУГАНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Министр молодежной политики Луганской Народной Республики (ЛНР) Юлия Величко, которой в четверг Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение в коллаборационизме, поблагодарила украинскую спецслужбу за это.

"Из новостей узнала, что террористическое государство Украина заочно предъявило мне обвинение. Благодарю за высокую оценку моей деятельности со стороны СБУ. Это только демонстрирует то, что все, что мы делаем, - правильно! Киевский режим боится своего неминуемого краха, потому "вкидывает" такие заявления. Но мы на верном пути! Работаем дальше", - сказала она корреспонденту ТАСС.

Величко возглавила Минмолодежи ЛНР в июне 2023 года. До назначения на должность она являлась советником председателя Народного совета (парламента) ЛНР.