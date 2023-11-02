Президентская библиотека готовит для форума "Россия" лекции по редким материалам

Программа библиотеки рассчитана на весь период проведения выставки и будет реализовываться сразу на нескольких площадках

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Президентская библиотека им. Ельцина проведет на международной выставке-форуме "Россия" лекции, посвященные знаковым датам в истории России. Об этом журналистам сообщила пресс-служба библиотеки, отметив, что материалы для лекций составлялись на основе редких архивных документов, в том числе из частных коллекций.

"2024-й год отмечен такими значимыми датами как 300-летие Российской академии наук, 80-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 10-летие воссоединения Крыма с Россией. По этим темам для москвичей и гостей города запланированы лекции, в основе которых лежат оцифрованные редкие издания, эксклюзивные фотографии, архивные дела, дневники, письма, материалы из частных коллекций", - говорится в сообщении.

Программа библиотеки рассчитана на весь период проведения выставки и будет реализовываться сразу на нескольких площадках. На стенде Президентской библиотеки можно будет также увидеть видеоролики о ресурсах учреждения и возможностях доступа к ним. Также совместно с городским Комитетом по развитию туризма там будут разыграны сертификаты на бесплатную экскурсию в главное здание библиотеки.

О форуме

Международная выставка-форум "Россия" пройдет с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для достижения важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.