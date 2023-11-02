РПЦ: фестиваль "Звезда Рождества" утверждает традиции взаимопомощи в условиях войн

Благотворительный фестиваль откроется в Москве 19 декабря

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Благотворительный фестиваль "Звезда Рождества" должен помочь людям глубже проникнуть в смысл праздника Рождества, который заключается в том числе в том, чтобы "утешить боль других и помочь людям". Об этом сказал глава Синодального отдела по благотворительности Русской православной церкви, руководитель службы помощи "Милосердие" епископ Верейский Пантелеимон во время пресс-ланча, посвященного акции.

Благотворительный фестиваль "Звезда Рождества" откроется в Москве 19 декабря, он направлен на возрождение традиций празднования Рождества Христова в русской культуре и поддержку благотворительных организаций.

"В наше время, когда мы все смущены, поражены тем, что происходит в мире, всеми этими столкновениями, тем более сейчас, когда на той земле, где родился Богомладенец, происходят страшные, трагические события, когда у нас, в нашей стране, происходит кровопролитие, <…> в это время праздник Рождества призван вернуть нам смысл жизни, дать какую-то основу нашей жизни, понять, что мы живем на земле не столько для того, чтобы было комфортно, сколько для того, чтобы утешить боль других, помочь другим людям", - сказал епископ.

Он выразил надежду, что фестиваль "Звезда Рождества" поможет людям "проникнуть в глубь, в смысл события Рождества", когда отмечается "пришествие Бога в мир". "Этот фестиваль - благотворительный, и мы будем собирать средства за счет всех наших концертов, всех наших праздников для того, чтобы помочь тем, кто особенно в этом нуждается", - отметил иерарх.

Он также констатировал, что, в отличие от России, на Западе уже забывают об истинных смыслах этого праздника. "Замечательно, что мы все-таки отмежевались от этого направления, которое есть на Западе. Там Рождество становится <…> просто поводом подарить подарки, отпраздновать некий "зимний праздник", становится просто красивой картинкой. Забывается о том, что Богомладенец родился в вертепе, а вертеп - это скотный двор", - сказал епископ.

Мероприятия фестиваля "Звезда Рождества" рассчитаны на семейную аудиторию и пройдут на различных площадках в центре Москвы. В программе - концерты классической музыки, музейные экскурсии, благотворительная ярмарка, арт-аукцион, премьера мультфильма на стихотворение Бориса Пастернака "Рождественская звезда". Все вырученные средства будут направлены в поддержку подопечных Православной службы помощи "Милосердие", а также в пользу московского церковного штаба помощи беженцам, созданного Синодальным отделом по благотворительности.